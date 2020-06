Eendenfamilie waggelt rustig de autosnelweg over

Bilzen -

Op de terugweg naar huis zagen Lana Tribolet en haar mama zaterdagmiddag in de verte een eendenfamilie de autosnelweg oversteken nabij de afrit Bilzen-Hoeselt. “We hebben onze waarschuwingslichten gebruikt om andere weggebruikers op de eendjes te attenderen. Maar gelukkig was er in beide richtingen zo goed als geen verkeer. Het gezelschap waggelde op het gemak naar de overzijde van de weg”, lacht Lana.