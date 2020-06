Joachim, Delphine en corona: een verjaardag met kopzorgen voor koning Albert

Koning Albert wordt zaterdag 86, maar het wordt allesbehalve een groots feest. De heisa rond zijn kleinzoon Joachim, de rechtszaak van Delphine Boël, de vrees voor het coronavirus als risicopatiënt, ... hij heeft veel kopzorgen. Aangezien “de bubbel van 4” dit weekend nog van kracht is, mag hij bovendien maar maximaal vier gasten ontvangen. Al is de keuze, gezien de lastige familieverhoudingen, gemakkelijk gemaakt. We brengen de relaties in kaart.