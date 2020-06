Eén corona-overlijden in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur één coronapatiënt overleden, in het AZ Vesalius in Tongeren. Dat brengt het totale aantal corona-overlijdens in onze ziekenhuizen naar 423.

Nadat vrijdag voor het eerst in 86 dagen geen enkel sterfgeval werd gemeld in de Limburgse ziekenhuizen en woonzorgcentra, moest het AZ Vesalius vandaag uur één corona-overlijden betreuren. In de overige hospitalen waren er geen overlijdens op de afdelingen Covid-19, al bereikten ons van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden en het Mariaziekenhuis in Pelt geen cijfers.

Nu het virus steeds minder wild om zich geen slaat, neemt ook de druk op de Limburgse ziekenhuizen dag na dag verder af. In het ZOL mochten vandaag vier genezen personen weer naar huis, wat het totale aantal besmette patiënten in het Genkse ziekenhuis naar 13 brengt. Half april, op het moment van de piek, waren dat er nog 115.

In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder mochten drie genezen mensen het hospitaal verlaten, waardoor er nu nog patiënten met Covid-19 zijn opgenomen. Het AZ Vesalius noteerde één ontslag. Enkel in het Ziekenhuis Maas en Kempen werd een nieuwe patiënt opgenomen: er verblijven nu opnieuw twee personen op de Covid-19 afdeling van het ziekenhuis. Een van hen heeft intensieve zorgen nodig.

In totaal liggen in onze provincie nog minstens 51 coronapatiënten in het ziekenhuis. Tien van hen hebben intensieve zorgen nodig.