Elf verdachten opgepakt voor zwaar misbruik van kinderen van 5,10 en 11 jaar oud in Duitsland

In een grote zaak van kindermisbruik in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de politie in Münster elf verdachten opgepakt, van wie er zeven aangehouden zijn. Er zijn drie kinderen, van 5, 10 en 12, geïdentificeerd als slachtoffers. De feiten zouden zich in een vakantiehuisje afgespeeld hebben.