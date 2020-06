Peer -

Een bejaard echtpaar is zaterdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval aan de rotonde met de Starfighter in Peer. De bestuurder reed via de N73 ter hoogte van het centrum. Een getuige zag hoe het voertuig over de rotonde werd gekatapulteerd en hierbij verkeersborden en een gedenkplaat meesleurde.