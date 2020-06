Beruchte schoonbroer van Khalid Bouloudo aangehouden en naar de cel

Maaseik -

Lahoussine El Haski (44) uit Maaseik, de schoonbroer van Khalid Bouloudo, is zaterdagnamiddag aangehouden in de gijzelingszaak van de 13-jarige Genkse jongen. Hij is in verdenking gesteld voor gijzeling, lidmaatschap van een criminele organisatie met de verzwarende omstandigheid als leidinggevende.