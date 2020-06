Heftig: relschopper steekt politieagent in brand tijdens protesten in Mexico Video: Reuters

Er zijn heftige beelden opgedoken van de rellen in het Mexicaanse Guadalajara. Daar liep de situatie vrijdag zodanig uit de hand dat een relschopper een agent in brand stak. De agent ging meteen op de grond liggen om het vuur te doven, terwijl zijn collega’s de demonstranten op afstand probeerde te houden.

De hevige protesten vonden plaats naar aanleiding van het overlijden van Giovanni López. De 30-jarige Mexicaan werd vorige maand hardhandig opgepakt door de politie omdat hij geen mondmasker droeg. Een dag later overleed de man in het ziekenhuis. Vermoed wordt dat López voordien in een politiecel werd gefolterd.

Bij de rellen werden 27 mensen opgepakt. Twee agenten werden door de relschoppers in brand gestoken.

bekijk ook

New Yorkse agenten geschorst nadat ze 75-jarige man ruw tegen de grond duwen tijdens betoging