Meilandjes verkopen hun Frans kasteel voor 1,25 miljoen euro

De Meilandjes hebben hun Franse kasteel officieel in de etalage gezet. Geïnteresseerden moeten diep in hun portemonnee tasten om het bekende Chateau Marillaux, het decor van de tv-hit ‘Chateau Meiland’, te bemachtigen: het optrekje staat te koop voor maar liefst 1.250.000 euro.

Martien en Erica Meiland maakten in februari bekend dat ze Frankrijk verlaten. Intussen hebben ze in het Nederlandse Hengelo een groot perceel gekocht met daarop drie huizen. Daar maken de realitysterren een nieuwe start, zo blijkt uit de advertentie op de website van de familie.

Ze laten namelijk een groot deel van hun spullen achter. “De prijs is inclusief meubelen, zwembad, meubilair voor het terras, een zitmaaier en zaken om de B&B te runnen zoals de boekingssite, linnengoed, servies, wasmachines, enzovoort”, aldus de Meilandjes op hun website.

Wat Martien en Erica straks op hun nieuw gekochte boerderij gaan doen, is nog niet bekend. “Ik weet het nog niet. Wij zijn natuurlijk heel impulsieve mensen. We gaan wel zien wat we weer gaan doen”, zo vertelde Martien half april in het Nederlandse tv-programma Hoge Bomen.