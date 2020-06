Edouard Vermeulen, de kleermaker van Mathilde, hoopt opvolger te vinden op nieuwe modeschool

Ontwerper Edouard Vermeulen (63), vooral bekend als kleermaker van koningin Mathilde, wordt peter van een nieuwe modeopleiding in Brussel. De designschool CAD Brussels begint in september met de richting fashion en textieldesign.

Vermeulen is door het schoolbestuur gevraagd, om laatstejaarsprojecten te jureren, stageplaatsen aan te bieden en leerlingen te adviseren. Het is eerder symbolisch, zegt de grote baas van modehuis Natan tegen onze redactie. Hij gaat zelf geen les geven.

Koningin Mathilde begroet Edouard Vermeulen. Foto: Photo News

“Ik vind het belangrijk jong talent te ondersteunen”, legt Vermeulen uit. “Ik wil mijn ervaring met hen delen als het over haute couture gaat.” Lachend: “En wie weet, vind ik hier wel mijn opvolger.”

De modeopleiding wordt de derde richting aan het college, naast interieurarchitectuur/-design en communicatiedesign.

Ook in Parijs

Het huis Natan werd in 1930 in Brussel opgericht door couturier Paul Natan en staat sinds 1983 onder leiding van Edouard Vermeulen. Diens ontwerpen worden fel gesmaakt in het Belgische en Nederlandse koningshuis, met koninginnen Mathilde en Máxima voorop.

Begin dit jaar opende de Belgische baron nog zijn eerste winkel in Parijs. Behalve zes eigen boetieks in eigen land – Mathilde en Máxima winkelen in die op de Brusselse Louizalaan – heeft hij er ook een in Nederland, in Amsterdam.