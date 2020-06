Alle 57 politieagenten nemen ontslag als protest tegen schorsing collega’s

Alle 57 agenten van een politieteam in Buffalo, in de Amerikaanse staat New York, zijn opgestapt uit het Emergency response Team als protest tegen het ontslag van twee collega’s. Ze werden geschorst nadat uit beeldmateriaal was gebleken dat ze een 75-jarige vredesactivist tegen de grond hadden geduwd. Het slachtoffer raakte zwaargewond aan het hoofd.