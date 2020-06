Thomas De Gendt haalt BK tijdrijden naar Gavere

Thomas De Gendt stond al eens op een BK-podium. In 2022 opnieuw in eigen dorp? Foto: Marc Van Hecke

De strijd om het BK tijdrijden zal in 2022 beslecht worden in het Oost-Vlaamse Gavere. De voorzet voor de kandidatuur kwam zowaar van Thomas De Gendt. De hardrijder van Lotto-Soudal woont in de deelgemeente Semmerzake.

De Gendt deed de suggestie toen hij door het gemeentebestuur van Gavere in de bloemen werd gezet naar aanleiding van zijn ritzege van vorig jaar. Het lokale bestuur begreep de hint en diende een kandidatuur in bij de Belgische wielrijdersbond.

Wielersite Wielerflits meldde intussen dat de kandidatuur van de Oost-Vlaamse gemeente is aanvaard voor 2022. Het nieuws werd intussen aan onze redactie bevestigd. Een exacte datum is nog niet gekend maar Thomas De Gendt zou al enkele suggesties voor het te volgen parcours hebben gedaan. Remco Evenepoel, Wout van Aert en Victor Campenaerts maken al maar beter de borst nat.

Het BK tijdrijden vindt dit jaar plaats aan de kust in Koksijde, volgend jaar is Ingelmunster gastheer. In 2023 blijven we in Oost-Vlaanderen, meer bepaald in Herzele. 2024 is nog niet toegekend, in 2025 ontvangt het Antwerpse Brasschaat de nationale titelstrijd.