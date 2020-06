19 nieuwe besmettingen in Limburg: opnieuw lichte daling

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur 19 nieuwe bevestigde besmettingen met Covid-19 bijgekomen in Limburg. Dat is opnieuw iets minder dan vrijdag, toen er sprake was van een kleine heropflakkering in onze provincie.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Sinds de uitbraak van het coronavirus telt onze provincie nu al 6.318 bevestigde besmettingen met Covid-19. Met 73 positieve tests per 10.000 inwoners blijft Limburg veruit de zwaarst getroffen regio van het land. Het aantal nieuwe besmettingen (19) ligt vandaag iets lager dan vrijdag (23), maar het is wel het tweede hoogste cijfer van de afgelopen vijf dagen. De algemene trend blijft echter dalend.

In heel België werden 165 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 25 meer dan vrijdag en toont aan dat het virus nog altijd volop aanwezig is in onze samenleving. Veertien van de nieuwe besmettingen werden in de woonzorgcentra geregistreerd. Ons land telt nu 59.072 bevestigde besmettingen, al is dat cijfer vermoedelijk een flinke onderschatting.

15 overlijdens

Met 26 nieuwe ziekenhuisopnames (-6) en 78 genezen patiënten blijft de druk op de ziekenhuizen dalen. Er liggen vandaag nog 645 Covid-19 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, een daling met 55 in vergelijking met vrijdag. 121 mensen hebben nog intensieve zorgen nodig. Ook dat zijn er 16 minder dan vrijdag nog het geval was.

Limburg telt nu 6.318 bevestigde besmettingen.

Er werden de afgelopen 24 uur helaas ook 15 overlijdens geregistreerd: 5 in de ziekenhuizen en 10 in de woonzorgcentra. Dat is bijna de helft minder dan vrijdag, toen er nog 29 sterfgevallen waren. Het totale sterftecijfer in ons land staat nu op 9.580.