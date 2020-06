Opnieuw meer coronabesmettingen, vijftien mensen overleden

De laatste 24 uur zijn er opnieuw iets meer coronabesmettingen vastgesteld in ons land. Er werden 165 nieuwe gevallen gerapporteerd. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt verder.

Op vrijdag 5 juni werden 165 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 123 in Vlaanderen, 26 in Wallonië en 16 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 59 072.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 645 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 26 nieuwe opnames.

In de intensieve zorgen liggen in totaal 121 patiënten, dat is een verdere daling met 16 patiënten in de voorbije 24 uur.

16.190 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 78 in de voorbije 24 uur.

In totaal werden 9.580 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 15 in de voorbije 24 uur. Van die 15 overleden 5 mensen in het ziekenhuis en 10 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 100% bevestigd door een COVID-test.

Van de in totaal 9.580 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 50% in een woonzorgcentrum, 0,5% in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6% thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95%) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26% bevestigde gevallen en 74% vermoede gevallen.