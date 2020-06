O’Sullivan foutloos naar tweede groepsfase van Championship League snooker

Ronnie O’Sullivan (PDC 6) heeft zich vrijdag met subliem snooker geplaatst voor de volgende groepsfase in de Championship League snooker, die plaatsvindt in het Engelse Milton Keynes.

De vijfvoudige wereldkampioen zette in groep tien zijn concurrenten met 3-0 aan de kant. Zo potte “The Rocket” tegen Kishan Hirani (PDC 93) breaks weg van 112, 52 en 65. De Cyprioot Michael Georgiou (PDC 63) kreeg breaks van 116, 82 en 80 om de oren. Tegen de Engelsman Chris Wakelin lukte O’Sullivan breaks van 97 en 93.

“Ik heb niet meer gepeeld sinds februari,” liet O’Sullivan weten. “Ik heb de halve finale gespeeld in de Welsh Open en de Shoot-Out mag je niet echt meetellen, vermits dat maar een frame is. Buiten enkele demonstratiewedstrijden heb ik vorige week vier of vijf uur gespeeld, wat laat zien dat je de training waarschijnlijk niet nodig hebt”, liet O’Sullivan al lachend weten.

Tom Ford (PDC 26) is ook geplaatst voor de tweede groepsfase. De 36-jarige Engelsman uit Glen Parva boekte in groep vijftien drie overwinningen. Ford haalde het met 3-0 cijfers van zijn landgenoten Ian Burns (PDC 82) en Mike Dunn (PDC 76), waarna hij in zijn laatste wedstrijd met 3-1 te sterk was voor de Engelsman Robert Milkins (PDC 47).

Uitslagen Championship League, Milton Keynes:

Groep 10

Ronnie O’Sullivan (Eng/6)- Kishan Hirani (Wal/93) 3-0

Chris Wakelin (Eng/49)- Michael Georgiou (Cyp/63) 3-0

Chris Wakelin (Eng/49)- Kishan Hirani (Wal/93) 2-2

Ronnie O’Sullivan (Eng/6)- Michael Georgiou (Cyp/63) 3-0

Ronnie O’Sullivan (Eng/6)- Chris Wakelin (Eng/49) 3-0

Kishan Hirani (Wal/93)- Michael Giorgiou (Cyp/63)3-1

Groep 15

Robert Milkins (Eng/47)- Mike Dunn (Eng/76) 3-0

Tom Ford (Eng/26)- Ian Burns (Eng/82) 3-0

Tom Ford (Eng/26)- Mike Dunn (Eng/76) 3-0

Robert Milkins (Eng/47)- Ian Burns (Eng/82) 2-2

Tom Ford (Eng/26)- Robert Milkins (Eng/47) 3-1

Ian Burns (Eng/82)- Mike Dunn (Eng/76) 3-1

(belga)