Een beeld dat velen pijn doet. De Roxy ligt in puin. Een legendarische Limburgse discotheek in hartje Beverst gaat dezer dagen tegen de grond. In de plaats komen appartementen. Inge Jamaers (52) heeft in de sporen van haar vader Willy (83) onder meer hier leren ondernemen in het rijke Limburgse nachtleven van weleer: “Ach, elke generatie heeft haar manier van uitgaan.”