Anderlecht had een lijst met 25 potentiële keepers, maar de keuze viel op Timon Wellenreuther (24). De Duitser komt van Willem II, spreekt Nederlands met wat haar op en is specialist in het stoppen van strafschoppen. Analisten noemen hem “gewoontjes”, maar Genkspeler Jordy Croux vindt dat hij perfect bij Vincent Kompany past.