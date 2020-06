Een hemd en grijze sneakers, Christoph (46) en Philip Roodhooft (44) hebben de Vlaamse klei soepel van zich afgeschud. In het internationale wielrennen schieten de ‘gebroeders cyclocross’ net zo snel omhoog als hun kopman Mathieu van der Poel. Volgend jaar ook in de Tour de France. “Christian Prudhomme heeft al beloofd dat we mogen gaan.”