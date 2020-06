Bistro Il Divino in Genk opent op 1 juli de deuren met een concept dat helemaal is afgestemd op het post-coronatijdperk: een plaatsje reserveer je van thuis uit, via je smartphone stuur je je bestelling naar de keuken en betalen kan via Payconiq of Paypal. “De ober zal enkel nog opdienen en afruimen.”