Belgische cold case in beeld in zaak-Maddie: wat gebeurde er in de zomer van ‘96?

De Haan / Brugge -

Het Brugse gerecht gaat na of Christian Brueckner, de 43-jarige Duitser die verdacht wordt van de ontvoering van Madeleine McCann, ook verantwoordelijk is voor de dood van Carola Titze in ons land meer dan 20 jaar geleden. Belgische speurders zochten jarenlang naar een Duitse verdachte in dezelfde leeftijdscategorie als Brueckner, die bovendien fysiek op de vermoedelijke dader lijkt.