Oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani heeft een opmerkelijke passage gemaakt in de Britse ochtendtalkshow ‘Good Morning Britain’. Minutenlang ging Giuliani, vroeger nog de advocaat van president Trump, tekeer tegen tv-presentator Piers Morgan. In de video hierboven ziet u hoe hoog de emoties bij de intussen 76-jarige Giuliani opliepen.