Bijna hele familie van Khalid Bouloudo opgepakt

Genk -

Niet alleen Syriëronselaar Khalid Bouloudo was blijkbaar betrokken bij de ontvoering en gijzeling van de 13-jarige jongen uit Genk, ook zijn zoon van 16. De zoon, van wie niet duidelijk is welke rol hij speelde, is geplaatst in een jeugdinstelling. Twee zussen van Bouloudo en zijn schoonbroer zijn ook van hun vrijheid beroofd. En één van de dochters van die zussen.