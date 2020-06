Pakjes bezorgen en sporten tegelijkertijd? Daar heeft deze koerier iets op gevonden

Deze koerier van Amazon heeft zo zijn eigen manier om fit te blijven. Op beelden die een bewakingscamera in het Amerikaanse Virginia Beach maandag wist vast te leggen, valt te zien hoe de man meteen na de levering een korte maar stevige work-out inplant. Na een aantal leg raises en push-ups sprint hij vervolgens terug naar zijn wagen.

De leuke beelden waren ook bewoonster Kate Gibson-Woods niet ontgaan, die besloot om de video online te zwieren. “Ik moest erom lachen”, vertelde ze aan lokale media. “Het is een slimme manier om toch wat lichaamsbeweging te hebben dezer dagen.” De identiteit van de sportieve kerel is voorlopig onbekend. “Ik probeerde hem nog aan te spreken”, vervolgde de dame. “Maar hij was reeds vertrokken tegen de tijd dat ik aan mijn voordeur stond.”