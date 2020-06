Op een pilaar onder de Westtering in Genk prijkt sinds kort graffiti met twee honden en twee katten en daaronder ‘Will you marry me’. Billie Broekman (26) vroeg op deze originele manier zijn vriendin Emma Van Berckelaer (24) ten huwelijk. En ze zei ja.

De brug onder de Westerring in het centrum van Genk is een dankbare plek voor graffiti. Al was het maar omdat de stad Genk daar een gedoogbeleid voert. Er zijn al heel wat pareltjes te zien, waaronder ...