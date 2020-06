Amateurs krijgen ongelijk van het BAS, maar trekken nu naar Mededingingsautoriteit

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de klacht van 15 amateurclubs die zich geschaad voelen door de beslissing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om door de coronacrisis definitief een punt te zetten achter de competities, ongegrond bevonden. Stijgers en dalers in de amateurklassen blijven zoals voorzien.

Sportadvocaat Johnny Maeschalck diende begin april bij het BAS een verzoekschrift in namens een vijftiental amateurclubs, voornamelijk uit de provinciale reeksen in Vlaanderen. Voor die clubs had de beslissing van de Belgische voetbalbond om de competities op 12 maart stop te zetten jammerlijke gevolgen. Op basis van dat reglement worden immers de stijgers en dalers aangeduid. Een aantal benadeelde ploegen vond dat aan een onafgewerkte competitie ook geen sportieve gevolgen gekoppeld mogen worden. Clubs die nog een vijftal speeldagen hadden om het behoud te verzekeren, werden door de beslissing van de KBVB volgens hen voor voldongen feiten gesteld. De vijftien ploegen vonden dat de KBVB het bondsreglement verkeerd interpreteert. Volgens hen waren de competities niet afgewerkt, en mocht het klassement dan ook niet bepalend zijn voor degradatie.

Maar het BAS gaf de amateurs ongelijk. Dat is ook slechts nieuws voor bijvoorbeeld Waasland-Beveren, dat bij een positieve uitspraak hoopte dat het BAS later ook hun club eventueel in het gelijk zou kunnen stellen en daardoor niet hoefde te degraderen.

Een deel van de amateurclubs die eerder al naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) waren gestapt, diende ook een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Dat deden eerder al Waasland-Beveren en Beerschot.