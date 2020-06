Grootouders voor Klimaat nemen handschoen op voor Groene Delle

Hasselt -

Vrijdag hebben de ‘Grootouders voor Klimaat’ een protestwandelactie gevoerd in het natuurgebied de Groene Delle. “We doen dat nu vaker omdat we bijzonder bezorgd zijn over de toekomst van dit gebied”, zeggen Liesbet Croughs en Erik Van den Abeele. De groep verzamelde ook al 31.000 handtekeningen om hun standpunt kracht bij te zetten.