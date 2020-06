Parket Brugge onderzoekt of Christian Brückner iets te maken heeft met moord op Carola Titze in De Haan: “Dossier zal opnieuw bestudeerd worden”

Brugge - Het parket van Brugge gaat onderzoeken of Christian Brückner, de verdachte in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, ook gelinkt kan worden aan de moord op de Duitse Carola Titze. In de zomer van 1996 werd het toen 16-jarige meisje vermoord in De Haan. Dat meldt VTM Nieuws.

Nooit kon het gerecht de moordenaar van het Duitse tienermeisje Carola Titze (16) ontmaskeren. Ze was in de zomer van 1996 op vakantie met haar ouders in De Haan, in een vakantiehuisje van Sunparks. Ze vertrok op 5 juli om 10 uur ’s ochtends voor een wandeling richting strand en keerde nooit terug. Haar lichaam werd pas dagen later, op 11 juli, zwaar verminkt teruggevonden in de duinen.

“Alle sporen zijn onderzocht. Helaas tevergeefs”, klonk het bij de speurders in 2016. Het dossier raakte maar niet opgelost, de moordenaar werd nooit gevonden. Maar nu de Duitse Christian Brückner verdacht wordt van de moord op Maddie McCann, wil ook het parket van Brugge bekijken of er een link is tussen Carola en de 43-jarige Duitser.

De man die te zien is op de robotfoto die destijds werd verspreid, lijkt op het eerste gezicht niet op Brückner, maar volgens het parket zijn er wel degelijk gelijkenissen. Onder meer zijn lengte en haardos zijn treffend. De Duitser zou in 1996 er ook veel jonger uitgezien hebben, hij was toen nog maar negentien jaar oud. “Het dossier zal opnieuw bestudeerd worden en iedere nieuwe tip die binnenkomt wordt onderzocht”, aldus het parket.