Zwemclubs willen maandag ook open. "Anders verliezen we helft ledenbestand"

Beringen -

"Laat de zwembaden proefdraaien met de baantjes- en competitiezwemmers zodat ze op 1 juli veilig kunnen open gaan voor iedereen." Dat is het voorstel van Katleen Smet. De voormalige triatlete is nu trainster bij zwemclub De Beringse Tuimelaars. Net zoals de zwemfederatie en heel wat zwemclubs was ook zij verrast dat de zwembaden pas op 1 juli open mogen. Ze vreest ook dat bij de start van het nieuwe seizoen in september, maar de helft van de leden de weg naar het zwembad nog zal terugvinden.