Psychiatrische instelling Asster ziet een stijging van het aantal opnames na de lockdown

Sint-Truiden -

Nu de lockdown stilaan zijn einde nadert, wordt de impact op onze samenleving ook steeds duidelijker. Zo merkt het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden, het grootste in Vlaanderen, de laatste weken een ongeziene stijging in het aantal opnames. Ook is de ernst van de problemen waarmee mensen zich aanmelden toegenomen. Steeds meer patiënten die worden opgenomen vertonen suïcidaal gedrag of kampen met ernstige psychotische problemen. Het psychiatrisch ziekenhuis roept mensen dan ook op om op tijd hulp te zoeken.