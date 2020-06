De 19-jarige automobilist die afgelopen woensdagavond een terras opreed in Gennep, in Nederlands-Limburg, en daar zes mensen verwondde, had lachgas gebruikt. Ook twee andere inzittenden van de auto hadden lachgas gebruikt, zo maakte de Nederlandse politie vrijdag bekend.

Bloedonderzoek moet uitwijzen of de drie ook onder invloed van alcohol of drugs waren. Volgens de politie was van opzet geen sprake. Om die reden is de bestuurder vrijdag door de rechter-commissaris op ...