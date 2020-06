Heusdens evenementenbureau UC Belgium schenkt klanten desinfectiezuil

Heusden-Zolder -

Nu de maatregelen in verband met de huidige coronacrisis stelselmatig versoepelen en de economie heropstart, wordt eens te meer duidelijk dat handhygiëne uiterst belangrijk blijft ter preventie en tegen de verspreiding van virussen. UC Belgium, een Limburgs evenementenbureau dat al meer dan 25 jaar actief is in binnen- en buitenland, wil hun trouwste klanten helpen bij de heropstart door alvast één zorg weg te nemen en schenkt hen een complete desinfectiezuil.