Logan Ndenbe zet zijn carrière verder bij het Franse En Avant Guingamp. Hij ondertekende vrijdag een contract voor drie jaar bij de club uit de Ligue 2.

De twintigjarige linkerwinger komt transfervrij over van KV Oostende, waar hij speelde sinds 2017. In drie seizoenen kwam het jeugdproduct van Moeskroen er vijftien keer in actie.