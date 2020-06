Stethoscoop op afstand en 1,5 meteralarm: technologie tegen corona

Leuven - Onderzoekscentrum Flanders Make heeft vrijdag in Leuven nieuwe technologische oplossingen gedemonstreerd in de strijd tegen Covid-19. Van robots en exoskeletten tot een anderhalvemeteralarm.

Flanders Make kreeg na het uitbreken van de coronacrisis snel veel vragen van ziekenhuizen en bedrijven voor concrete oplossingen voor de nieuwe uitdagingen. Samen met Vlaamse universiteiten heeft het onderzoekscentrum de voorbije maanden gewerkt aan technologische oplossingen in de strijd tegen het coronavirus.

Exoskelet

In het cocreatiecentrum van Flanders Make in Leuven werden tien nieuwe coronagerelateerde technologieën voorgesteld. Daartoe behoren medische oplossingen zoals een stethoscoop voor longonderzoek op afstand, een nieuw soort beademingstoestel en een exoskelet voor revalidatie. Nieuwe robots kunnen medicatie selecteren en verdelen in ziekenhuizen. Een nieuw systeem maakt visuele kwaliteitscontrole van pillen mogelijk.

Voor de bedrijfswereld zijn er nieuwe toepassingen op de werkvloer, zowel voor de eigen werknemers als voor bezoekers. Het gaat onder meer om alarm- en camerasystemen voor social distancing in grotere publieke ruimtes, apparaten voor temperatuurscreening en technologie om operatoren vanop afstand te ondersteunen bij hun taken. Robots kunnen samenwerken met die operatoren en ergonomisch werken ondersteunen.

Flanders Make is een strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie waarin Flanders’ DRIVE, Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC) en laboratoria van vijf Vlaamse universiteiten de krachten bundelen om bedrijven te ondersteunen bij innovatie. Het initiatief geniet de steun van de Vlaamse overheid, het Limburg Fonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro).