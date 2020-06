Coronamaatregelen in meeste Limburgse asielcentra teruggeschroefd

De coronamaatregelen die sinds 25 maart in de Limburgse asielcentra van kracht waren, worden vanaf maandag 8 juni teruggedraaid. Dat is beslist na een evaluatievergadering met Fedasil, het Rode Kruis en de betrokken burgemeesters. Enige uitzondering is het asielcentrum van Houthalen-Helchteren, waar voor het eerst een aantal besmettingen met COVID-19 zijn vastgesteld. De getroffen personen worden er op een aparte afdeling in quarantaine gehouden.

De coronamaatregelen in de asielcentra van Heusden-Zolder, Lanaken, Sint-Truiden, Lommel, Pelt, Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg kwamen er om maximale garanties te geven aan de bewoners, het personeel en de omwonenden van de centra. De burgemeesters van Houthalen-Helchteren en Leopoldsburg hadden eerder al een lockdown voor de asielcentra in hun gemeente gevraagd, omdat er signalen waren dat bewoners de social distancing niet naleefden.

Tot een lockdown kwam het evenwel niet. De gezamenlijke beslissing van de zeven burgemeesters om bijkomende maatregelen in te voeren - waaronder een avondklok, security aan de in- en uitgangen en toezicht op het naleven van fysieke afstand in de centra - leidde wel tot een uniforme aanpak binnen de provincie.

Nu de Nationale Veiligheidsraad groen licht heeft gegeven voor fase drie van de exitstrategie, wordt vanaf 8 juni de reguliere werking in de Limburgse asielcentra hernomen, met uitzondering van Houthalen-Helchteren. “Tijdens de evaluatievergadering was er een algemene consensus over het feit dat de afgesproken maatregelen goed werden nageleefd en effectief waren, en dat de samenwerking zeer goed is verlopen”, stelt waarnemend gouverneur Michel Carlier.