Sneller dan verwacht: woonzorgcentra mogen vanaf 10 juni meer bezoekers ontvangen

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat iedereen meer contacten mag hebben, heeft ook de Vlaamse Taskforce voor de woonzorgcentra een aangepast kader uitgewerkt. Woonzorgcentra zouden vanaf 10 juni een eigen bezoekersregeling mogen hanteren.

Elk woonzorgcentrum werkt een eigen bezoekersregeling uit, rekening houden met de veiligheidsprincipes. Zo kan het zijn dat de bezoekmogelijkheid per afdeling varieert, of dat het zelfs per bewoner kan verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden en de risico’s.

“De verdere versoepeling van de bezoekregeling is een belangrijke stap voor bewoners en hun familie”, zegt Karine Moykens, voorzitter van de taskforce. “De bezoekregeling in elk woonzorgcentrum moet het evenwicht vinden tussen veiligheid en welzijn. Omdat woonzorgcentra zelf het best kunnen inschatten wat binnen hun context mogelijk is, krijgen zij de mogelijkheid om, rekening houdend met beschermende maatregelen, na te gaan welke bezoekvormen het best passen binnen hun specifieke situatie.”

Bewoners krijgen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid meer bezoekers te ontvangen en de voorziening te verlaten. Ook voor bezoek aan cafetaria en restaurant worden aanpassingen voorzien. Voor autonome assistentiewoningen kan de nieuwe bezoekersregeling vanaf 8 juni ingaan, conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.