Vanaf maandag uit eten en drinken? Hier kan je terecht

Vanaf maandag kunnen we na bijna drie maanden weer op café of restaurant. Wie is open en wie nog niet? Het Belang van Limburg helpt: tal van zaken in jouw buurt lieten ons al weten dat ze de deuren openen en dat je van harte welkom bent.

Tafeltjes op anderhalve meter afstand, mondkapjes voor de obers, best reserveren op restaurant, de deuren dicht om 1 uur en aan de toog hangen is verboden. Restaurant- of cafébezoek ziet er vanaf maandag anders uit dan voor de lockdown, maar het voornaamste is dat we weer een hapje kunnen gaan eten of een pintje gaan drinken in het gezelschap van maximaal tien vrienden.

Wil je jouw horecazaak ook in deze lijst? Laat het ons hier weten.