StuBru-presentatrice Eva De Roo bevallen van zoontje

Studio Brussel-stem Eva De Roo (32) is bevallen van haar eerste kindje. Samen met haar man en Black Box Revelation-muzikant Jan Paternoster (31) kreeg ze een zoontje, Lucca. Ze beviel afgelopen maandag, maar heeft het nieuws vrijdagnamiddag bekendgemaakt.

“Alle meisjes zijn gewaarschuwd: ons zoontje Lucca Paternoster is geboren!” schrijft ze bij een snoezige foto van haarzelf, haar rocker en het kleintje op Instagram.

In december kondigde het koppel de komst van hun eerste kindje aan. De Roo en Paternoster zijn een stel sinds de zomer van 2017. Het koppel stapte in mei vorig jaar in het huwelijksbootje.