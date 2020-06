Eindelijk: na 86 dagen pandemie geen corona-overlijden in Limburg

Hasselt - Er zijn voor het eerst sinds de metingen van de coronapandemie geen overlijdens gemeld in de Limburgse woonzorgcentra of ziekenhuizen. Dat is uitermate goed nieuws en het bevestigt ook de dalende trend van de afgelopen twee weken.

Het zal een opsteker van formaat zijn voor alle artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen en het zorgpersoneel in de woonzorgcentra. Op de 87ste dag sinds de metingen heeft het coronavirus geen mensenleven meer geëist in onze provincie. Het is een duidelijk bewijs dat het covid-19 voorlopig onder controle is. Ook de andere cijfers wijzen erop dat de daling naar het nulpunt is ingezet.

In de Limburgse ziekenhuizen zijn er wel al enkele dagen geweest zonder sterfgeval, en dat geldt ook voor de woonzorgcentra in onze provincie. Woensdag 20 mei was de eerste dag dat er geen enkele bewoner in een rusthuis overleden is aan de gevolgen van covid-19. Sindsdien zijn er al negen dagen geweest zonder dat er iemand gestorven was. Alleen vielen de overlijdensvrije dagen van ziekenhuizen en woonzorgcentra nooit samen en heeft het virus dus al 86 dagen op rij het leven van Limburgers geëist.

Het positieve nieuws is een opsteker voor alle verpleegkundigen en zorgverleners die de afgelopen weken in het oog van de storm stonden. Foto: Fred Debrock

In totaal zijn er nu in Limburg 946 sterfgevallen gemeld: 422 in de ziekenhuizen en 524 in de woonzorgcentra. Daar hoort de bedenking bij dat voor die laatste groep het vooral over vermoedelijke corona-overlijdens gaat.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Bemoedigende cijfers

De andere cijfers zijn ook bemoedigend. Er verblijven nog minstens 59 mensen in zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen (de gegevens van het Mariaziekenhuis in Pelt zijn niet gekend). Ter vergelijking: op 25 mei waren er nog bijna dubbel zoveel covidpatiënten (114). Het aantal patiënten op de intensieve afdelingen (12) is al een week min of meer stabiel. In het Sint-Franciscusziekenhuis (SFZ) in Heusden-Zolder en AZ Vesalius in Tongeren zijn er zelfs al een week geen patiënten meer op deze afdeling. In Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik verblijft sinds een week nog maar één covidpatiënt.

In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is al een maand geen corona-overlijden meer geweest. Foto: Serge Minten

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt staat het dodental al drie weken op 91. Nog opmerkelijker is dat in het SFZ er al een maand lang geen sterfgeval meer is geweest. “We zijn heel blij met die cijfers”, zegt woordvoerder Diane Mombers. “Er verblijven nog zes mensen in ons ziekenhuis en volgens de artsen ziet hun situatie er goed uit. Het zal niet meer lang duren vooraleer ook deze patiënten naar huis mogen gaan. Maar zelfs al zouden er geen covidpatiënten meer zijn, toch blijven er bedden voorbehouden - ook op de intensieve afdeling - voor het geval we een nieuwe covidpatiënt moeten opnemen. En dat zal zo nog een lange tijd blijven.”

De situatie in de woonzorgcentra dan. De afgelopen 24 uur waren er in de Limburgse rusthuizen 8 nieuwe besmettingen. Dat brengt het aantal op 73 besmette rusthuisbewoners en personeelsleden, een evenaring van het laagste aantal sinds de metingen. Twaalf rusthuisbewoners blijven wel nog gehospitaliseerd met het virus. Er werden tot nu toe al 30.722 testen uitgevoerd, slechts in vier procent van de gevallen waren die positief.