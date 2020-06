NBA-ster Kevin Durant investeert stevig bedrag in MLS-club Philadelphia Union

Tweevoudig NBA-kampioen Kevin Durant investeert in voetbalclub Philadelphia Union. De 31-jarige basketter wordt minderheidsaandeelhouder van het team dat uitkomt in de Major League Soccer (MLS).

Volgens website Sports Business Daily krijgt Durant tussen de een en vijf procent van het kapitaal in handen, dat Forbes schat op 240 miljoen. Het zou dus maximaal om twaalf miljoen dollar gaan.

Durant probeerde zich eerder al in te kopen in een voetbalclub, meer bepaald bij DC United uit Washington D.C. Ook andere NBA-sterren, zoals LeBron James, Steve Nash en James Harden, investeren in het voetbal.

Durant ligt sinds het vorige seizoen in de lappenmand met een achillespeesblessure, en kwam nog niet in actie voor zijn nieuwe team Brooklyn Nets. Maar door de coronacrisis, die ervoor zorgt dat het seizoen tot 31 juli stilligt, mag hij de hoop koesteren om voor het einde van de jaargang, voorzien eind oktober, zijn comeback te vieren.