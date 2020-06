De Vlaamse regering maakt 25,5 miljoen euro extra vrij voor de scholen die tijdens de coronacrisis geïnvesteerd hebben in beschermend materiaal en bijkomende schoonmaak. Het is de derde keer dat de regering-Jambon extra middelen uittrekt om de scholen te ondersteunen.

“De scholen heropenen kost geld, omdat er veel geïnvesteerd wordt in veiligheid. We willen vermijden dat de scholen zelf financieel moeten opdraaien voor corona en komen dus met geld over de brug”, zegt ...