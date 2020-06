Rivier in Siberië kleurt dieprood nadat krachtcentrale brandstof lekt

De Russische overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen in Siberië nadat er brandstof was gelekt uit een tank van een krachtcentrale. 20.000 ton diesel kwam in de rivier terecht. “De schade is catastrofaal”, aldus de Russische tak van het WWF. Er wordt met man en macht gewerkt om de brandstof op te ruimen, maar de vervuiling in de rivier overschrijdt al tienduizend keer de norm.

De krachtcentrale ligt nabij Norilsk, een van de weinige grote steden die op de permafrost van het Noordpoolgebied werden gebouwd. Volgens Nornickel, het bedrijf dat de krachtcentrale runt, is het lek in de tank ontstaan toen die wegzakte omdat de permafrost dooit. “Door de abnormale milde zomer nemen we aan dat de permafrost is gesmolten, waardoor de pilaren onder de tank kunnen gezonken zijn”, klinkt het.

“Dit toont dat stijgende temperaturen gevaarlijk kunnen zijn voor ecosystemen en de infrastructuren die in het Noordpoolgebied liggen”, aldus het bedrijf aan het Russische persagentschap TASS.

De Russische tak van milieugroepering WWF is bezorgd dat het lek “catastrofale gevolgen” zal hebben. “We zullen hier nog jaren de gevolgen van voelen”, aldus WWF-coördinator Sergey Verkhovets. “We hebben het dan over dode vissen, vervuiling van veren van vogels en vergiftigde dieren.”