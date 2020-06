Een officiële brief van de Peruviaanse ambassadeur in België geeft toelating geven om kater Lee terug naar Peru te vliegen. Een oplossing voor de kat wordt almaar waarschijnlijker, maar het Federaal Voedselagentschap FAVV onderzoekt nog of aan alle voorwaarden is voldaan.

