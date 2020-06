Voor een indrukwekkende oled-televisie heb je geen XL-scherm nodig

Droomt u er al langer van om een oled-televisie met indrukwekkend beeld in huis te halen, maar heeft u niet genoeg ruimte in uw huiskamer om een XL-scherm van 55 inch (of meer) neer te poten, of bent u gewoonweg geen fan van een al te grote tv? Omdat u duidelijk niet de enige in dit geval bent, komt LG deze maand voor het eerst met een compactere oled-tv van 48 inch naar de winkel. Andere fabrikanten volgen weldra.