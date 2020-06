Rondlopen bij Prada: het is mogelijk vanuit je luie zetel

Prada trekt volop de digitale kaart. Het Italiaanse modehuis is volgens magazine WWD druk bezig om een project rond ‘virtual reality’ op poten te zetten. Het luxelabel wil zo consumenten de kans geven om te blijven winkelen en om hun collecties in detail te bekijken.

Het merk droomt er al langer van om de ‘schoonheid van Italiaans maatwerk’ binnen te brengen in de woonkamer of dressing van hun klanten. Recent ging Prada daarvoor een samenwerking aan met ‘Sprinklr’, een softwarebedrijf dat digitale netwerken binnen bedrijven uitbouwt. Met de digitalisering hoopt Prada contact te houden met zijn klanten want niet iedereen is in coronatijden even happig om te gaan winkelen.

Dankzij de virtual reality technologie hoeven klanten hun huis niet uit en kunnen ze toch digitaal langsgaan bij de verschillende verkooppunten over de hele wereld. Tegelijkertijd kunnen kooplustigen de nieuwste kleding en lederwaren onderwerpen aan een uitvoerige inspectie. De kleding kan je nu al bekijken op onder meer YouTube, om echt digitaal te gaan heb je een speciale headset nodig.