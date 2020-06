Wie weigert een digitale meter te laten plaatsen, kan in theorie afgesloten worden van het stroomnet. In de praktijk loopt het zo geen vaart, sust netbeheerder Fluvius.

De uitrol van de digitale meter is officieel gestart op 1 juli vorig jaar. Intussen zijn in Vlaanderen zo’n 260.000 dergelijke meters geïnstalleerd. De installatie ervan is verplicht, en kan niet geweigerd ...