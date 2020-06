Na feestje met prins Joachim: nu ook tweede besmetting met coronavirus vastgesteld

Na het feestje in Córdoba waarop prins Joachim vorige week dinsdag te gast was en later op de week positief werd getest op het coronavirus, is een tweede besmetting vastgesteld. De regionale minister van Volksgezondheid wijst met een beschuldigende vinger naar de Belgische royal, want de zoon van prinses Astrid had helemaal niet mogen feesten zo kort na zijn aankomst in Spanje.