Vanaf 15 juni kunnen we bijna overal in Europa op vakantie

De meeste landen van de Schengenzone zullen hun grenzen openen vanaf 15 juni. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aan VTM Nieuws na de vergadering van de Europese Raad. Om buiten Europa te reizen wordt het afwachten tot begin juli.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

“De grenscontroles worden opgeheven op 15 juni”, zei minister De Crem na afloop van de vergadering. “De meerderheid van de landen heeft zich daar achter geschaard, onder meer al onze buurlanden. Alleen Spanje zal niet voor 1 juli de grenzen openen.”

Wie buiten Europa wil reizen zal nog even geduld moeten hebben. Want dat zal volgens de minister niet kunnen vóór 1 juli. “Er is nog geen beslissing genomen, maar wellicht zal dat tegen eind juni duidelijk worden.”