Dwayne ‘The Rock’ Johnson haalt uit naar Donald Trump in krachtige videoboodschap

Dwayne ‘The Rock’ Johnson heeft in een videoboodschap kritiek geuit op Amerikaans president Donald Trump. De acteur verwijt hem totaal onzichtbaar te zijn, terwijl het land in rep en roer staat sinds het overlijden van George Floyd. “Waar ben je?”, vraagt hij zich meermaals af. “Waar is onze leider?”

Op geen enkel moment wordt de naam van de Amerikaanse president vernoemd. Wel stelt Johnson dat het land op zijn knieën zit en smeekt om verandering. “Waar is onze barmhartige leider die een hand uitreikt en zegt: ‘Sta samen met mij op. Ik beloof je dat ik alles binnen mijn mogelijkheden zal doen om gelijkheid te normaliseren. Want Black Lives Matter.’ Waar ben je?”

Op het einde van de video doet de acteur ook een oproep aan alle Amerikanen. “Terwijl we blijven wachten tot die leider opdoemt, raad ik iedereen aan om zelf de leiders te worden waar we naar op zoek zijn”, vertelt Johnson. “Het proces naar verandering is al begonnen.”