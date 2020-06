Prins Charles over zijn zelfisolatie: “Ik wil mijn familie heel graag een knuffel geven”

Prins Charles (71) heeft de knuffels van zijn familie de afgelopen weken heel hard gemist. Dat zegt de Britse troonopvolger in een interview met Sky News. De prins testte positief op het coronavirus en moest zich enige tijd afzonderen van zijn geliefden.

In het programma ‘After The Pandemic: Our New World’ praat de oudste zoon van de Britse koningin Elizabeth II openlijk over zijn zelfisolatie, nadat hij eind maart positief testte op het coronavirus. Uit het interview bleek dat Charles vooral zijn vader, prins Filip, heeft gemist. “Ik heb hem al een heel lange tijd niet meer gezien”, zegt de kroonprins. “Hij wordt volgende week (10 juni) 99 jaar. We chatten wel en zien elkaar via FaceTime maar helemaal hetzelfde is het niet. Ik zal blij zijn als ik mijn familie ook in het echt terugzie. Ik wil ze heel graag een knuffel geven.”

Motiveren

Charles begrijpt ook de frustratie van zijn landgenoten: elkaar niet mogen zien, is zwaar. “Ik weet dat het zwaar is om gescheiden te leven van vrienden en familie. Ik probeer mensen te motiveren om de maatregelen te respecteren maar tegelijkertijd mogen de regels niet alles rondom ons kapotmaken.”

Sinds de lockdown in het Verenigd Koninkrijk verblijft Charles samen met zijn echtgenote Camilla op hun schotse landgoed Birkhall.