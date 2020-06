Vanmiddag onweer en zelfs hagel mogelijk, volgende week opnieuw 25 graden en heter

Hasselt -

Met nauwelijks vijftien graden is het vandaag voor de tweede dag op rij duidelijk te fris voor de tijd van het jaar. Lokaal zijn zelfs hagelbuien en een donderslag niet uitgesloten. “Maar dat dipje is van korte duur, vanaf donderdag gaan we vermoedelijk weer richting zomerse maxima van 25 graden en meer”, voorspelt weerman Ruben Weytjens.