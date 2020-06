Opflakkering van 23 nieuwe besmettingen in Limburg, maar dalende trend zet zich verder

Hasselt - Er werden de voorbije 24 uur in Limburg 23 nieuwe besmettingen gemeld. Het is een opflakkering, maar de dalende trend van de afgelopen weken in ons land zet zich wel verder. Vooral sinds eind mei duiken de cijfers van ziekenhuisopnames, overlijdens en besmettingen flink naar beneden.

De 23 nieuwe gevallen brengen het totaal op 6.299 bevestigde besmettingen in onze provincie. Dat is vergeleken met de voorgaande dagen een flinke stijging, maar het valt te verklaren omdat er veel meer getest wordt. Iedereen die voor een behandeling in het ziekenhuis moet zijn, wordt getest. En vaak zijn het asymptomatische gevallen: de besmette personen vertonen geen symptomen of zijn zelfs niet ziek.

Wat de dagelijkse coronacijfers voor België betreft: er zijn 140 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarmee is er al voor de tweede dag op rij en stijging van de nieuwe besmettingen. Het is zelfs dubbel zoveel als woensdag. In ons land komt het totaal daarmee op 58.907 bevestigde covidgevallen.

Ziekenhuiscijfers

Het virus blijft ook nog iedere dag mensenlevens eisen. Het gaat de voorbije 24 uur over 29 overleden personen: 13 in het ziekenhuis en 15 in de woon-zorgcentra en nog één persoon elders. Sinds de uitbraak heeft het virus het leven gekost aan 9.566 mensen. De meeste van die dodelijke slachtoffers vielen te betreuren in de woonzorgcentra (50%), de andere grote groep patiënten stierf in het ziekenhuis (48%), een kleine minderheid overleed thuis of op een andere plek.

De afgelopen 24 uur mochten opnieuw 64 patiënten naar huis, en daarmee zijn in ons land al 16.112 mensen genezen verklaard en uit het ziekenhuis ontslagen. Er waren sinds gisteren 32 nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen. In totaal liggen er nu nog 700 coronapatiënten in een ziekenhuisbed, 137 van hen verblijven nog op de intensieve afdeling.

Grote coronastudie

Tijdens de wekelijkse persconferentie deelde viroloog Steven Van Gucht ook de cijfers mee van een grote coronastudie in de Belgische ziekenhuizen. “Daaruit blijkt dat de mediane leeftijd van de patiënten 71 jaar is, dat betekent dat de ene helft jonger is dan die leeftijd en de andere helft ouder. De patiënten die op intensieve zorgen terechtkomen, zijn gemiddeld jonger: een mediane leeftijd van 65 jaar. En de mediane leeftijd van mensen die overlijden in de ziekenhuizen bedraagt 82 jaar.”

Volgens Van Gucht nam tijdens de evolutie van de pandemie de leeftijd van de opgenomen mensen in de ziekenhuizen ook sterk toe. “Het aantal 80-plussers in de ziekenhuizen steeg vanaf april van 25% naar 45% van het totaal aantal opnames. Dat komt overeen met de uitbraken in de woonzorgcentra die op dat moment plaatsvond. Het aantal opnames vanuit de woonzorgcentra steeg eveneens in die periode, van 15 tot 40%.”

Versoepeling

De meeste mensen werden opgenomen na zo’n vijf dagen sinds het begin van de symptomen en meestal verblijven ze acht dagen in het ziekenhuis, met uitschieters van 84 dagen. Van Gucht: “13 procent komt uiteindelijk terecht op intensieve zorgen, ook daar is de gemiddelde verblijfsduur acht dagen, met uitschieters tot 67 dagen. Van alle gehospitaliseerde covidpatiënten is 22% overleden, op intensieve zorgen is dat 42%. De grootste risico’s voor overlijden zijn hoge leeftijd, meer bij mannen dan bij vrouwen. Maar ook onderliggende ziektes zoals aandoeningen aan het hart, longen, nieren, longen, diabetes, een verstoord immuunsysteem of neurologische problemen.”

Tot slot verduidelijkte Van Gucht nog de reden voor de versoepeling van deze week. “Zoals uit de cijfers blijkt, evolueert de situatie in de goede richting. De trends zijn nu al zeven weken aan het dalen. En de laatste tijd is die vrij uitgesproken. Vergelijken we de cijfers van de voorlaatste week van mei met die van de laatste week, dan zien we dat het aantal nieuwe infecties gedaald is met 29 procent. Ook het percentage positieve testen is sterk gedaald. Tijdens de piek van de pandemie lag dat op 30%, nu zitten we onder de 2%. Eenzelfde beeld zien we bij de ziekenhuisopnames, die zijn op één week tijd gedaald met 29%. Ook het aantal overlijdens gingen met 31% achteruit. Deze evolutie toont aan dat het virus sterk is teruggedrongen dankzij de vele inspanningen en daarom heeft de veiligheidsraad ook beslist om iedereen weer meer vrijheid te geven. De verantwoordelijk om het virus verder in te perken ligt bij ons allemaal.”